Medipol Başakşehir-Bursaspor Maçının Ardından - Abdullah Avcı
33 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Bursaspor'u 3-0 yenen Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, hava şartlarına rağmen net bir skorla galibiyet almalarının çok önemli olduğunu söyledi.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Bursaspor
'u 3-0 yenen Medipol Başakşehir
'in teknik direktörü Abdullah Avcı
, hava şartlarına rağmen net bir skorla galibiyet almalarının çok önemli olduğunu söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 10:07 Kaynak: AA
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