Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir-Bursaspor Maçının Ardından - Abdullah Avcı

Medipol Başakşehir-Bursaspor Maçının Ardından - Abdullah Avcı

33 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Bursaspor'u 3-0 yenen Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, hava şartlarına rağmen net bir skorla galibiyet almalarının çok önemli olduğunu söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Bursaspor'u 3-0 yenen Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, hava şartlarına rağmen net bir skorla galibiyet almalarının çok önemli olduğunu söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 10:07 Kaynak: AA

Abdullah Avcı, Bursaspor, Başakşehir, Spor
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