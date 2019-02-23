Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir-Bursaspor Maçının Tatil Edilmesi

Medipol Başakşehir-Bursaspor Maçının Tatil Edilmesi

32 dakika önce

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Bursaspor ile yaptıkları ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 5. dakikada tatil edilen karşılaşmayla ilgili, "Yarın aynı saate bir daha bakılacak, ona göre karar verilecek.

Medipol Başakşehir-Bursaspor Maçının Tatil Edilmesi, System.String[]
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Bursaspor ile yaptıkları ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 5. dakikada tatil edilen karşılaşmayla ilgili, "Yarın aynı saate bir daha bakılacak, ona göre karar verilecek." dedi.

Gümüşdağ, müsabakanın tatil edilmesinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, görüş açısının düşmesi nedeniyle bu kararın alındığını belirterek, "Tabii yoğun tipi şeklinde inanılmaz bir hava var. Aslında zemindeki kardan çok, sürekli temizleniyor ama ondan daha önemlisi görüş anlamında." değerlendirmesinde bulundu.

"Gerek hakem gerek kaleciler gerekse de oyuncular açısından görüş sıkıntısı var." diyen Gümüşdağ, "Dolayısıyla hakemin takdiri bu yönde. Bursaspor Kulübü Başkanımız da biz de bu karara katıldık. Yarın aynı saate bir daha bakılacak, ona göre karar verilecek. Tabii bu kadar ağır bir şart olacağını düşünmüyorduk. Anadolu yakasına bakıyorsunuz, ben köprüden geçtim hiçbir şey yoktu. Burada daha ağır şartlarda bir hava var. Bunu öngörmek çok mümkün olmuyor. Yarın öğleden sonra herhalde hava daha yumuşuyor. Bir daha denenecek. Hava iyi olursa hakemin kararı ile tekrar oynayacağız." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 08:14 Kaynak: AA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Medipol Başakşehir-Bursaspor Maçı Yarına Ertelendi Ahmet Çakar, Medipol Başakşehir-Bursaspor Maçını Erteleyen Halis Özkahya'ya Sert Tepki Gösterdi

Bursasporlu Ertuğrul Ersoy: Biz Sahada Kalmak İstedik Başakşehir-Bursaspor Maçı Ertelendi, Sosyal Medya Yıkıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.2.2019 20:46:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir-Bursaspor Maçının Tatil Edilmesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]