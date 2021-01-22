Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor maçına hazır

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 21. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleri ile başladığı belirtildi.
Pas oyunuyla devam eden idmanın, taktik çalışmayla tamamlandığı bildirildi.
Medipol Başakşehir ile Çaykur Rizespor arasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma yarın saat 19.00'da başlayacak.
Kaynak: AA
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