Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

6 saat önce

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 23. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı, System.String[]

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 23. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında yer alan sahada basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yaptığı belirtildi.

Turuncu-lacivertli takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra maç için Rize'ye gidecek.

Çaykur Rizespor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 01:58 Kaynak: AA
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