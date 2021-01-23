Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor maçının ardından - Son Dakika

Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor maçının ardından

23.01.2021 22:34

Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor'un teknik sorumlusu Ersin Aka, çok sayıda eksikleri olmasına rağmen iyi bir mücadele ortaya koyduklarını söyledi.

Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor'un teknik sorumlusu Ersin Aka, çok sayıda eksikleri olmasına rağmen iyi bir mücadele ortaya koyduklarını söyledi.

Aka, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Maçla ilgili birçok şey konuşabiliriz, çok sıkıntılı bir kadro ile maça çıktık. Bizim formamızı hangi oyuncumuz giyerse giysin sahada gereğini yapacaktır dedik, öyle de oldu. 14 oyuncu ile geldik, 3 de kalecimiz vardı. Meriah bugün 90 dakika oynadı, 12 gündür koranaydı, gece 3'te burada oldu. Aynı şekilde Emir de gece burada oldu. Çok iyi mücadele ettik, daha geniş bir kadro ile sahaya çıkıp izleyenlere daha iyi futbol izletmek isterdik. Oyuncularımı kutluyorum, şehirlerine, formalarına değer verdiklerini performanslarıyla gösterdiler." ifadelerini kullandı.

Son iki haftada önemli eksiklerine rağmen aldıkları puanların çok önemli olduğunun altını çizen Ersin Aka, "Takım ivme kazandı, çok zor iki maça çıktık. Gaziantep maçında 9 eksiğimiz vardı, bugün 14 eksiğimiz oldu. Beklenti bu değildi ama 4 puan aldık. Bu takımın yeri kesinlikle ilk 8 içerisinde olmalı. Oyuncular da çok doğru karakterler. Yeni hoca ile birlikte bu mücadelenin içerisinde olacaklardır." şeklinde konuştu.

Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor maçının ardından
Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor maçının ardından
Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor maçının ardından
Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig, Başakşehir, Rizespor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor maçının ardından - Son Dakika


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