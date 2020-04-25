Medipol Başakşehir CEO'su Mustafa Eröğüt, "Şu ana kadar herhangi bir maaş indirim talebinde bulunmadık çünkü FIFA'nın talimatı çok açık. Kulüp bu süreçte ekonomik olarak ne kadar zarara uğradıysa, bunu oyunculara da yansıtabilir. Şu an belirsizlik içerisindeyiz. Zarar hesabı yapabilmek için bu durumun netleşmesini bekliyoruz" dedi.



NEWCASTLE UNITED ÖRNEĞİ



Eröğüt, "Artık 200 milyon Euro'larla ifade edilen transferler ortadan kalktı diyebilir miyiz?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Bazı kulüplerin salgından çok etkilendiğini söyleyemeyiz. Özellikle Orta Doğu sermayeli kulüpler. Suudi Arabistan, Newcastle United'ı almak üzere, 500 milyon Euro'uk bir transfer bütçesi de hazırlamışlar. Bu para futbola enjekte edildiği zaman yine önemli bir çark dönecek. Türkiye'de zaten rakamlar ortalamanın çok üzerindeydi. Bence normale dönecek ve kulüplerin sürdürülebilirliği için daha hayırlı olacak."



