Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir'de Akhisarspor Maçı Hazırlıkları

Medipol Başakşehir'de Akhisarspor Maçı Hazırlıkları

46 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 3 Şubat Pazar günü Akhisarspor ile deplasmanda karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

Medipol Başakşehir'de Akhisarspor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 3 Şubat Pazar günü Akhisarspor ile deplasmanda karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, antrenman dinamik ısınma ile başladı.

Koordinasyon çalışmasının ardından 5'e 2 dar alanda oyun oynanırken, idman çift kale maçla sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:36 Kaynak: AA

Başakşehir, Spor
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