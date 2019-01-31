Medipol Başakşehir'de Akhisarspor Maçı Hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 3 Şubat Pazar günü Akhisarspor ile deplasmanda karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 3 Şubat Pazar günü Akhisarspor ile deplasmanda karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.



Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, antrenman dinamik ısınma ile başladı.



Koordinasyon çalışmasının ardından 5'e 2 dar alanda oyun oynanırken, idman çift kale maçla sona erdi.

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