Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir'de Akhisarspor Maçı Hazırlıkları

Medipol Başakşehir'de Akhisarspor Maçı Hazırlıkları

31 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 3 Şubat Pazar günü Akhisarspor ile deplasmanda karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

Medipol Başakşehir'de Akhisarspor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 3 Şubat Pazar günü Akhisarspor ile deplasmanda karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, antrenman ısınma çalışmasıyla başladı.

Yeni transfer Fedor Kudryashov'un da katıldığı idman 5'e 2 top kapma ve pas oyunun ardından yapılan taktik çalışmayla sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 04:17 Kaynak: AA

Başakşehir, Spor
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