Medipol Başakşehir'de Antalyaspor Maçı Hazırlıkları
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Medipol Başakşehir, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Medipol Başakşehir, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma ile başladı.
Top kapma, pas ve sonlandırma çalışmalarıyla devam eden idman, geniş alan oynanlarıyla sona erdi.
Medipol Başakşehir, Antalyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:37 Kaynak: AA
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