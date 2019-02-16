Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir'de Antalyaspor Maçı Hazırlıkları

Medipol Başakşehir'de Antalyaspor Maçı Hazırlıkları

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Medipol Başakşehir, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Medipol Başakşehir'de Antalyaspor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Medipol Başakşehir, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda tedavisi süren Fransız oyuncu Gael Clichy yer almadı.

Salonda kondisyon çalışması ile başlayan idman, sahada gerçekleştirilen grup çalışması ile sona erdi.

Turuncu-lacivertli ekip, Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın sabah yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve öğleden sonra Antalya'ya hareket edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 02:08 Kaynak: AA

Spor
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