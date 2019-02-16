Medipol Başakşehir'de Antalyaspor Maçı Hazırlıkları Sürüyor
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Medipol Başakşehir, bugün sabah saatlerinde yaptığı çalışmalarla hazırlıklarına devam etti.
Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Antalyaspor
ile deplasmanda karşılaşacak Medipol Başakşehir
, bugün sabah saatlerinde yaptığı çalışmalarla hazırlıklarına devam etti.
Salonda kondisyon çalışmasının arından teknik direktör Abdullah Avcı
yönetiminde sahada gerçekleştirilen antrenman grup çalışması ile sona erdi.
Başakşehir, yarın yapacağı son antrenmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve Antalya'ya hareket ederek kampa girecek.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 02:10 Kaynak: DHA
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