Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir'de Antalyaspor Maçı Hazırlıkları Sürüyor

Medipol Başakşehir'de Antalyaspor Maçı Hazırlıkları Sürüyor

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Medipol Başakşehir, bugün sabah saatlerinde yaptığı çalışmalarla hazırlıklarına devam etti.

Medipol Başakşehir'de Antalyaspor Maçı Hazırlıkları Sürüyor, System.String[]


Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Medipol Başakşehir, bugün sabah saatlerinde yaptığı çalışmalarla hazırlıklarına devam etti. 

Salonda kondisyon çalışmasının arından teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sahada gerçekleştirilen antrenman grup çalışması ile sona erdi. 

Başakşehir, yarın yapacağı son antrenmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve Antalya'ya hareket ederek kampa girecek.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 02:10 Kaynak: DHA

Spor
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