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Medipol Başakşehir'de Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı
6 saat önce
Süper Lig'in 13. haftasında 1 Aralık Pazar günü Antalyaspor'u ağırlayacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarına başladı.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 02:58 Kaynak: AA
Süper Lig'in 13. haftasında 1 Aralık Pazar günü Antalyaspor'u ağırlayacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarına başladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, UEFA Avrupa Ligi'nde dün Roma karşısında forma giyen futbolcuların antrenmanı yenilenme çalışmasıyla tamamladığı belirtildi.
Diğer oyuncuların dinamik ısınmayla başladığı idmanı 5'e 2 pas çalışmasının ardından çift kale maçla tamamladığı aktarıldı.
Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
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