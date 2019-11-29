Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir'de Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı
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Medipol Başakşehir'de Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı

6 saat önce

Süper Lig'in 13. haftasında 1 Aralık Pazar günü Antalyaspor'u ağırlayacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarına başladı.

Medipol Başakşehir'de Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı, System.String[]

Süper Lig'in 13. haftasında 1 Aralık Pazar günü Antalyaspor'u ağırlayacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarına başladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, UEFA Avrupa Ligi'nde dün Roma karşısında forma giyen futbolcuların antrenmanı yenilenme çalışmasıyla tamamladığı belirtildi.

Diğer oyuncuların dinamik ısınmayla başladığı idmanı 5'e 2 pas çalışmasının ardından çift kale maçla tamamladığı aktarıldı.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Antalyaspor, Başakşehir, Aralık, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 02:58 Kaynak: AA
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