Medipol Başakşehir'de Arda Turan ile yollar ayrıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Medipol Başakşehir'de Arda Turan ile yollar ayrıldı - Son Dakika Spor

Medipol Başakşehir'de Arda Turan ile yollar ayrıldı

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de deneyimli futbolcu Arda Turan'ın sözleşmesi karşılıklı feshedildi.

Medipol Başakşehir'de Arda Turan ile yollar ayrıldı, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de deneyimli futbolcu Arda Turan'ın sözleşmesi karşılıklı feshedildi.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, dün kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşen Arda Turan'ın kariyerinde yeni bir sayfa açmak için izin istediği belirtilerek, şöyle denildi:

"Gümüşdağ, Arda Turan'ın bu talebini uygun görüp olumlu yanıt verirken, tecrübeli futbolcunun sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi. Türk futbolunun yetiştirdiği en önemli oyunculardan biri olan, 100 kez A Milli Takımı'mızda forma giyen Arda Turan'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

Medipol Başakşehir, Arda Turan'ı 2017-2018 sezonunun devre arasında Barcelona'dan 2,5 yıllığına kiralamıştı.

Başakşehir, Arda Turan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 12:26 Kaynak: AA
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