Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir'de Atiker Konyaspor Maçı Hazırlıkları

Medipol Başakşehir'de Atiker Konyaspor Maçı Hazırlıkları

54 dakika önce

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Atiker Konyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Medipol Başakşehir'de Atiker Konyaspor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Atiker Konyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Çabukluk ve denge çalışmasıyla devam eden idman, şut antrenmanının ardından çift kale maçla sona erdi.

Medipol Başakşehir hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:51 Kaynak: AA

Fatih Terim Stadı, Atiker Konyaspor, Başakşehir, Spor
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