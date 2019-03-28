Medipol Başakşehir'de Atiker Konyaspor Maçı Hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan
Pazar günü Atiker Konyaspor
'u ağırlayacak Medipol Başakşehir
, hazırlıklarını sürdürdü.
3. İstanbul
Başakşehir Fatih Terim Stadı
'nın yanındaki sahada, teknik direktör Abdullah Avcı
yönetiminde bir bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Kalecilerin ayrı çalıştığı idman istasyon ve pas çalışmalarıyla devam etti.
Antrenmana, milli takımlarda bulunan oyuncuların yanı sıra sakatlıkları bulunan Alexandru Epureanu
ve İrfan Can
Kahveci katılmadı. Arda Turan
ise tedbir amaçlı dinlendirildi.
Medipol Başakşehir'e sürpriz ziyaret
Medipol Başakşehir antrenmanını Bağcılar Üsküp
İlkokulu ve Bağcılar Ticaret Odası ilkokulu öğrencileri takip etti.
Öğrenciler öncelikle kaptan Emre Belözoğlu
ile fotoğraf çektirirken, daha sonra Abdullah Avcı ve tüm ekiple kareye girdi.
Öte yandan öğrenciler, teknik direktör Abdullah Avcı'ya çiçek hediye etti.