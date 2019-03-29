Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir'de Atiker Konyaspor Maçı Hazırlıkları

Medipol Başakşehir'de Atiker Konyaspor Maçı Hazırlıkları

52 dakika önce

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü sahasında Atiker Konyaspor ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Medipol Başakşehir'de Atiker Konyaspor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü sahasında Atiker Konyaspor ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 top kapma çalışması yapıldı.

Dün tedbir amacıyla dinlendirilen Arda Turan, bugün takımla çalıştı.

Medipol Başakşehir, yarın saat 16.00'da TFF 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Pendikspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki müsabaka, basına kapalı olacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:53 Kaynak: AA

Spor
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