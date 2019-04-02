Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir'de Atiker Konyaspor Maçı Hazırlıkları

Medipol Başakşehir'de Atiker Konyaspor Maçı Hazırlıkları

1 saat önce

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü sahasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını 2 günlük iznin ardından sürdürdü.

Medipol Başakşehir'de Atiker Konyaspor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü sahasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını 2 günlük iznin ardından sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın antrenman sahasında teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınma hareketleriyle başladı.

Dinamik ısınma ve koordinasyon çalışmasının ardından antrenman geniş alan oyunu ve çift kale maçla sona erdi.

Medipol Başakşehir, Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:00 Kaynak: AA

7 Nisan, Atiker Konyaspor, Başakşehir, Spor
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