Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir'de Atiker Konyaspor Maçı Hazırlıkları

Medipol Başakşehir'de Atiker Konyaspor Maçı Hazırlıkları

1 saat önce

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü Atiker Konyaspor ile evinde yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Medipol Başakşehir'de Atiker Konyaspor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü Atiker Konyaspor ile evinde yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Başakşehir Futbol Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre 3. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen idmanda turuncu-lacivertliler, 5'e 2 pas çalışmasının ardından turnuva maçları oynadı.

Medipol Başakşehir, Atiker Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam gerçekleştireceği idmanla tamamlayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:47 Kaynak: AA

7 Nisan, Atiker Konyaspor, Başakşehir, Spor
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