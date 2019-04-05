Medipol Başakşehir'de Atiker Konyaspor Maçı Hazırlıkları
1 saat önce
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü Atiker Konyaspor ile evinde yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Medipol Başakşehir
, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan
Pazar günü Atiker Konyaspor
ile evinde yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Başakşehir Futbol
Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre 3. Başakşehir Fatih Terim Stadı
'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen idmanda turuncu-lacivertliler, 5'e 2 pas çalışmasının ardından turnuva maçları oynadı.
Medipol Başakşehir, Atiker Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam gerçekleştireceği idmanla tamamlayacak.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:47 Kaynak: AA
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