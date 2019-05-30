Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir'de Avcı dönemi sona erdi
Son Dakika Güncel Haber

Medipol Başakşehir'de Avcı dönemi sona erdi

1 saat önce

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı ile yolların ayrıldığını açıkladı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü kurulduğu günden bu yana takımımızın teknik direktörlüğünü yapan, başkanımız Sayın Göksel Gümüşdağ'ın 13 yıllık yol arkadaşı ve değerli dostu Abdullah Avcı ile yaptığımız görüşmeler neticesinde, kendisinin isteği doğrultusunda karşılıklı olarak anlaşarak yollarımız ayrılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Turuncu-lacivertli kulübe verdiği emeklerden dolayı Abdullah Avcı'ya teşekkür edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Futbolun bilimsel yanına önem veren, karakteri ve duruşuyla Türk futbolu için örnek bir profil olan Abdullah Avcı ile uzun yıllardır süren birlikteliğimiz, bugün itibarıyla sona ermiş bulunmaktadır. Kulübümüzün gelişme ve büyüme sürecinde verdiği tüm emekler için Abdullah Avcı'ya teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."
Medipol Başakşehir'de Avcı dönemi sona erdi
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:52 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş Abdullah Avcı ile anlaştı Inter'de Spalletti dönemi bitti Çaykur Rizespor'da İsmail Kartal dönemi! İşte Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'tan kazanacağı rakam

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 17:37:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir'de Avcı dönemi sona erdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]