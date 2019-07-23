Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir'de ayrılık
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Medipol Başakşehir'de ayrılık

5 dakika önce

Medipol Başakşehir, tecrübeli futbolcusu Alparslan Erdem ile yollarını ayırdı.

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Medipol Başakşehir, tecrübeli futbolcusu Alparslan Erdem ile yollarını ayırdı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki savunma oyuncusu için şu ifadeler kullanıldı:
"Kulübümüz kurulduğu günden bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen Alparslan Erdem ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Hem profesyonel kişiliği hem de karakteriyle örnek bir sporcu olan Alparslan Erdem'e yapmış olduğu önemli katkılar ve vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."
Alparslan Erdem, yaşadığı sakatlıktan dolayı geçen sezon resmi maçlarda forma şansı bulamamıştı.
Alparslan Erdem, Başakşehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:24 Kaynak: AA
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