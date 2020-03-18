Medipol Başakşehir'de Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları

Medipol Başakşehir, hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı 'nın yanındaki sahada basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptığı bildirildi.

Medipol Başakşehir , Süper Lig'in 27. haftasında 22 Mart Pazar günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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