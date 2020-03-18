Medipol Başakşehir'de Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları - Son Dakika
Son Dakika Spor Medipol Başakşehir'de Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor

Medipol Başakşehir'de Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları

6 saat önce

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 27. haftasında 22 Mart Pazar günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Medipol Başakşehir'de Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları, System.String[]

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 27. haftasında 22 Mart Pazar günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptığı bildirildi.

İdmanın, çift kale maçın ardından şut çalışmasıyla tamamlandığı aktarıldı.

Medipol Başakşehir, hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

Aytemiz Alanyaspor, Başakşehir, 22 Mart, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 09:48 Kaynak: AA

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