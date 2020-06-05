Medipol Başakşehir'de Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları

Turuncu-lacivertli takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla süren idmanın duran top ve şut çalışmasıyla sona erdiği aktarıldı.

Medipol Başakşehir , Süper Lig'in 27. haftasında 13 Haziran Cumartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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