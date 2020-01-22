Medipol Başakşehir'de Berkay Özcan, ameliyat oldu - Son Dakika
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Medipol Başakşehir'de Berkay Özcan, ameliyat oldu

6 saat önce

Medipol Başakşehir'in milli oyuncusu Berkay Özcan, burun kemiğindeki kırık nedeniyle ameliyat oldu.

Medipol Başakşehir'de Berkay Özcan, ameliyat oldu, System.String[]

Medipol Başakşehir'in milli oyuncusu Berkay Özcan, burun kemiğindeki kırık nedeniyle ameliyat oldu.

Başakşehir'in Ziraat Türkiye Kupası'nda GMG Kırklarelispor ile deplasmanda oynadığı maç sırasında burnuna aldığı darbe nedeniyle burun kemiğinde çok parçalı kırık oluşan Berkay Özcan, Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde yapılan başarılı ameliyat sonrası hastaneden taburcu oldu.


Berkay Özcan, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 07:41 Kaynak: DHA
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