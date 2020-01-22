Medipol Başakşehir'de Berkay Özcan, ameliyat oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Medipol Başakşehir'de Berkay Özcan, ameliyat oldu - Son Dakika Spor

Medipol Başakşehir'de Berkay Özcan, ameliyat oldu

6 saat önce

Başakşehir'in Ziraat Türkiye Kupası'nda GMG Kırklarelispor ile deplasmanda oynadığı maç sırasında burnuna aldığı darbe nedeniyle burun kemiğinde çok parçalı kırık oluşan Berkay Özcan, Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde yapılan başarılı ameliyat sonrası hastaneden taburcu oldu.

Medipol Başakşehir'de Berkay Özcan, ameliyat oldu, System.String[]

Başakşehir'in Ziraat Türkiye Kupası'nda GMG Kırklarelispor ile deplasmanda oynadığı maç sırasında burnuna aldığı darbe nedeniyle burun kemiğinde çok parçalı kırık oluşan Berkay Özcan, Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde yapılan başarılı ameliyat sonrası hastaneden taburcu oldu.


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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 08:28 
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