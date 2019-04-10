Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir'de Beşiktaş Maçı Hazırlıkları

Medipol Başakşehir'de Beşiktaş Maçı Hazırlıkları

2 saat önce

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 13 Nisan Cumartesi günü Beşiktaş'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük izinin ardından tekrar başladı.

Medipol Başakşehir'de Beşiktaş Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 13 Nisan Cumartesi günü Beşiktaş'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük izinin ardından tekrar başladı.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idman, geniş alan oyunu sonrası yapılan çift kale maçla sona erdi.

Medipol Başakşehir, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:25 Kaynak: AA
Başakşehir, Beşiktaş, Spor
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