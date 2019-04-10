Medipol Başakşehir'de Beşiktaş Maçı Hazırlıkları
2 saat önce
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 13 Nisan Cumartesi günü Beşiktaş'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük izinin ardından tekrar başladı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:25 Kaynak: AA
Medipol Başakşehir
, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 13 Nisan Cumartesi günü Beşiktaş
'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük izinin ardından tekrar başladı.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Pas çalışmasıyla devam eden idman, geniş alan oyunu sonrası yapılan çift kale maçla sona erdi.
Medipol Başakşehir, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.
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