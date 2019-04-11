Medipol Başakşehir'de Beşiktaş Maçı Hazırlıkları
49 dakika önce
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 13 Nisan Cumartesi günü Beşiktaş'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 04:46 Kaynak: AA
Medipol Başakşehir
, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 13 Nisan Cumartesi günü Beşiktaş
'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Koordinasyon ve pas çalışmasıyla devam eden idman, geniş alan oyunu sonrası yapılan çift kale maçla sona erdi.
Medipol Başakşehir, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.
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