Medipol Başakşehir'de Beşiktaş maçı hazırlıkları
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Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 5. haftasında 23 Eylül Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 02:30 Kaynak: AA
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 5. haftasında 23 Eylül Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında bulunan antrenman sahasında dinamik ısınma hareketleriyle başlayan idmanın 5'e 2 pas oyunuyla devam ettiği belirtildi.
Antrenmanın yapılan çift kale maçla sona erdiği bildirildi.
Medipol Başakşehir, yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
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