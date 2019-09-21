Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir'de Beşiktaş maçı hazırlıkları
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Medipol Başakşehir'de Beşiktaş maçı hazırlıkları

57 dakika önce

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 5. haftasında 23 Eylül Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Medipol Başakşehir'de Beşiktaş maçı hazırlıkları, System.String[]

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 5. haftasında 23 Eylül Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında bulunan antrenman sahasında dinamik ısınma hareketleriyle başlayan idmanın 5'e 2 pas oyunuyla devam ettiği belirtildi.

Antrenmanın yapılan çift kale maçla sona erdiği bildirildi.

Medipol Başakşehir, yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Başakşehir, Beşiktaş, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 02:30 Kaynak: AA
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