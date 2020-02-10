Medipol Başakşehir'de Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Medipol Başakşehir'de Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika Spor

Medipol Başakşehir'de Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı

6 saat önce

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 22. haftasında 14 Şubat Cuma günü Beşiktaş'ı konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Medipol Başakşehir'de Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı, System.String[]

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 22. haftasında 14 Şubat Cuma günü Beşiktaş'ı konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında yer alan sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Demir Grup Sivasspor maçında forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer futbolcuların ise ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından çift kale maç oynadığı aktarıldı.

Medipol Başakşehir, yarın akşam yapacağı antrenmanla Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

Başakşehir, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 02:02 Kaynak: AA
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