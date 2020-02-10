Medipol Başakşehir'de Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 22. haftasında 14 Şubat Cuma günü Beşiktaş'ı konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında yer alan sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Demir Grup Sivasspor maçında forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer futbolcuların ise ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından çift kale maç oynadığı aktarıldı.

Medipol Başakşehir, yarın akşam yapacağı antrenmanla Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.