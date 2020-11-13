Medipol Başakşehir'de bir futbolcunun Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif olduğu açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve destek ekibimize yapılan rutin Kovid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir futbolcumuzun sonucu pozitif çıkmıştır." denildi.

Oyuncunun izolasyona alındığı, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde gerekli planlamaların yapıldığı kaydedildi.