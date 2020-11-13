Başakşehir'de 1 futbolcu pozitif!
13.11.2020 21:06
Medipol Başakşehir, bir oyuncusunun korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Medipol Başakşehir, bir oyuncusunun korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Başakşehir'de 1 futbolcunun korona virüs testi pozitif çıktı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve destek ekibimize yapılan rutin COVID-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir futbolcumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuz izolasyona alınmış olup, Sağlık Bakanlığımız ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde gerekli planlamalar yapılmıştır" ifadeleri kullanıldı.
-İHA-
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