Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir'de Borussia Mönchengladbach maçı hazırlıkları
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Medipol Başakşehir'de Borussia Mönchengladbach maçı hazırlıkları

35 dakika önce

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci haftasında 3 Eylül Perşembe günü Almanya'nın Borussia Mönchengladbach ekibini konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Medipol Başakşehir'de Borussia Mönchengladbach maçı hazırlıkları, System.String[]

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci haftasında 3 Eylül Perşembe günü Almanya'nın Borussia Mönchengladbach ekibini konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptığı bildirildi. Antrenmanın çift kale maçla tamamlandığı belirtildi.

Medipol Başakşehir, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Borussia Mönchengladbach, Başakşehir, Almanya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 12:04 Kaynak: AA
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