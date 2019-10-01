Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir'de Borussia Mönchengladbach maçı hazırlıkları
Son Dakika Spor Haber

Medipol Başakşehir'de Borussia Mönchengladbach maçı hazırlıkları

55 dakika önce

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci haftasında 3 Eylül Perşembe günü Almanya'nın Borussia Mönchengladbach ekibini konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Medipol Başakşehir'de Borussia Mönchengladbach maçı hazırlıkları, System.String[]

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci haftasında 3 Eylül Perşembe günü Almanya'nın Borussia Mönchengladbach ekibini konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleri ile pas çalışmasının ardından savunma ve hücuma yönelik organizasyonlarla sona erdiği bildirildi.

Medipol Başakşehir, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Borussia Mönchengladbach, Başakşehir, Almanya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 09:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Almanya'da yaşlı adamın öldüğü 8 yıl sonra ortaya çıktı
Suat arslanboğa'nın fesihe giden yolu Fatih Terim, PSG maçında Fenerbahçe derbisine göre 2 değişiklik yaptı! Galatasaray-PSG mücadelesi başladı! Canlı anlatım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 22:11:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir'de Borussia Mönchengladbach maçı hazırlıkları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]