Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir'de Bursaspor Maçı Hazırlıkları

Medipol Başakşehir'de Bursaspor Maçı Hazırlıkları

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, 23 Şubat Cumartesi günü Bursaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Medipol Başakşehir'de Bursaspor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, 23 Şubat Cumartesi günü Bursaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasının ardından geniş alanda oyunla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Turuncu-lacivertli takım, yarın yapacağı antrenmanla Bursaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 03:28 Kaynak: AA

Bursaspor, Başakşehir, Spor
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