Medipol Başakşehir'de Bursaspor Maçı Hazırlıkları
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, 23 Şubat Cumartesi günü Bursaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir
, 23 Şubat Cumartesi günü Bursaspor
ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre 3. İstanbul
Başakşehir Fatih Terim Stadı
'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Pas çalışmasının ardından geniş alanda oyunla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.
Turuncu-lacivertli takım, yarın yapacağı antrenmanla Bursaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 03:28 Kaynak: AA
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