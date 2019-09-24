Medipol Başakşehir'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları başladı
23 dakika önce
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı.
5'e 2 pas oyunuyla devam eden antrenman pas ve şut çalışmasıyla sona erdi.
Medipol Başakşehir hazırlıklarına yarın akşam yapacağı idmanla devam edecek.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 05:25
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