Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları başladı
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Medipol Başakşehir'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları başladı

23 dakika önce

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı.

Medipol Başakşehir'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları başladı, System.String[]

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı.


5'e 2 pas oyunuyla devam eden antrenman pas ve şut çalışmasıyla sona erdi.


Medipol Başakşehir hazırlıklarına yarın akşam yapacağı idmanla devam edecek.


Fatih Terim Stadı, Okan Buruk, Başakşehir, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 05:25 
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