Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları
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Medipol Başakşehir'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

50 dakika önce

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 6. haftasında 27 Eylül Cuma günü sahasında Çaykur Rizespor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Medipol Başakşehir'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları, System.String[]

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 6. haftasında 27 Eylül Cuma günü sahasında Çaykur Rizespor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana turuncu-lacivertlilerin, pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Pas organizasyonlarıyla devam eden antrenmanın, şut çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.

Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını yarın tesislerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Çaykur Rizespor, Başakşehir, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:02 Kaynak: AA
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