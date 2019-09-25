Medipol Başakşehir'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 6. haftasında 27 Eylül Cuma günü sahasında Çaykur Rizespor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana turuncu-lacivertlilerin, pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Pas organizasyonlarıyla devam eden antrenmanın, şut çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.
Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını yarın tesislerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.