Son Dakika › Spor › Medipol Başakşehir'de Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika Spor
Medipol Başakşehir'de Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları başladı
6 saat önce
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 21. haftasında 9 Şubat Pazar günü deplasmanda lider Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından başladı.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 06:42 Kaynak: AA
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 21. haftasında 9 Şubat Pazar günü deplasmanda lider Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından başladı.
Turuncu-lacivertli kulübün açıklamasına göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen idman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapıldı.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Antrenman, geniş alanda pas çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Medipol Başakşehir, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Son Dakika Denizlispor ile Göztepe 1-1 berabere kaldı Süper Lig'de zirve yarışı kızıştı! İşte puan durumu Uğurcan Çakır, dev ankette haftanın 11'ine aday Mustafa Cengiz: Club Brugge paramızı ödemedi