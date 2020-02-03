Medipol Başakşehir'de Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Medipol Başakşehir'de Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika Spor

Medipol Başakşehir'de Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları başladı

6 saat önce

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 21. haftasında 9 Şubat Pazar günü deplasmanda lider Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından başladı.

Medipol Başakşehir'de Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları başladı, System.String[]

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 21. haftasında 9 Şubat Pazar günü deplasmanda lider Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından başladı.

Turuncu-lacivertli kulübün açıklamasına göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen idman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapıldı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Antrenman, geniş alanda pas çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Başakşehir, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 06:42 Kaynak: AA
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