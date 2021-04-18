Medipol Başakşehir'de Deniz Türüç koronavirüse yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan dev projenin açılışında Bakan'a yine aynı uyarıyı yaptı

Başakşehir öğlen saatlerinde bir futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Turuncu-lacivertlilerde koronavirüse yakalanan futbolcunun Deniz Türüç olduğu ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Milli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yaptırmış olduğum Covid-19 testim maalesef pozitif çıktı. Şu an karantina sürecim başlamış olup, kurallara uyarak, çalışmalarıma titizlikle devam etmekteyim. Bir süre sahalardan uzak kalacağım ama kalbim takımımla beraber atıyor" şeklinde konuştu. Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Karşılaşma, 18 Nisan Pazar akşamı saat 19.00'da başlayacak.