Medipol Başakşehir'de Denizlispor maçı hazırlıkları

Medipol Başakşehir, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Yukatel Denizlispor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak ve Denizli'ye hareket edecek.

Turuncu-lacivertli ekipte Junior Caiçara, Boli Bolingoli, Ponck ve Rafael'in tedavilerine devam edilirken, Junior Fernandes kondisyonerler eşliğinde sahada adaptasyon antrenmanları yaptı.

Üç grup halinde 5'e 3 pas ve top kapma çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.

İzmir Tire'de 60 milyon TL'ye yapılan modern statta 2 yıldır profesyonel maç yapılmıyor

Her yaptığıyla gündem olan fenomen Duygu Özaslan bu sefer de iç çamaşırı tanıtımı yaptı