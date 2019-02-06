Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir'de Erzurumspor Maçının Hazırlıkları

Medipol Başakşehir'de Erzurumspor Maçının Hazırlıkları

1 saat önce

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 9 Şubat Cumartesi günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Medipol Başakşehir'de Erzurumspor Maçının Hazırlıkları, System.String[]
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 9 Şubat Cumartesi günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ile başladığı bildirildi.

İdmanda koordinasyon çalışmasının ardından 5'e 2 top kapma ve pas organizasyonları yapıldığı belirtildi. Geniş alan oyunu ile süren antrenmanın, çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:42 Kaynak: AA

Erzurumspor Kulübü, Başakşehir, Spor
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