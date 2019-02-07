Medipol Başakşehir'de Erzurumspor Maçının Hazırlıkları
24 dakika önce
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 9 Şubat Cumartesi günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.
Medipol Başakşehir
, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 9 Şubat Cumartesi günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor
ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 3. İstanbul
Başakşehir Fatih Terim
Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Abdullah Avcı
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ile başladığı bildirildi.
İdmanda koordinasyon ve çabukluk çalışmasının ardından 5'e 2 top kapma çalışması yapıldığı belirtildi. Dar alan oyun çalışması ile devam eden antrenmanın, çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.
Medipol Başakşehir, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:14 Kaynak: AA
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