Medipol Başakşehir'de Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 3. haftasında 25 Eylül Cuma günü Fatih Karagümrük'e konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Futbolcuların 5'e 2 oyunuyla sürdürdükleri idmanın taktik çalışmayla tamamlandığı aktarıldı.
Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 23:27 - Kaynak: AA
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