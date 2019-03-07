Medipol Başakşehir'de Fenerbahçe Maçı Hazırlıkları Sürüyor
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 9 Mart Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Medipol Başakşehir, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 9 Mart Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe
ile karşılaşacak Medipol Başakşehir
, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-lacivertli ekip, antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketlerinin ardından teknikle bağlantılı koordinasyon ve çabukluk çalışması yaptı. 8'e 3 oyun ile devam eden idman, dar alan çalışmalarının ardından çift kale maçla sona erdi.
Medipol Başakşehir, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 03:58 Kaynak: AA
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