Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir'de Fenerbahçe Maçı Hazırlıkları Sürüyor

Medipol Başakşehir'de Fenerbahçe Maçı Hazırlıkları Sürüyor

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 9 Mart Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Medipol Başakşehir, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Medipol Başakşehir'de Fenerbahçe Maçı Hazırlıkları Sürüyor, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 9 Mart Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Medipol Başakşehir, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-lacivertli ekip, antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketlerinin ardından teknikle bağlantılı koordinasyon ve çabukluk çalışması yaptı. 8'e 3 oyun ile devam eden idman, dar alan çalışmalarının ardından çift kale maçla sona erdi.

Medipol Başakşehir, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 03:58 Kaynak: AA

Başakşehir, Fenerbahçe, Spor
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