Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir'de Fenerbahçe maçı hazırlıkları
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Medipol Başakşehir'de Fenerbahçe maçı hazırlıkları

1 saat önce

Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Süper Lig'in 2. haftasında 24 Ağustos Cumartesi günü Fenerbahçe'yi ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Medipol Başakşehir'de Fenerbahçe maçı hazırlıkları, System.String[]

Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Süper Lig'in 2. haftasında 24 Ağustos Cumartesi günü Fenerbahçe'yi ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulübün açıklamasına göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı yanındaki antrenman sahasında teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenmanda oyuncuların, 5'e 2 pas ve taktik çalışmaları yaptıkları aktarıldı.

Medipol Başakşehir, yarın sabah gerçekleştireceği idmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam edecek.

Fenerbahçe, Başakşehir, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 09:52 Kaynak: AA
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