Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir'de Fenerbahçe maçı hazırlıkları
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Medipol Başakşehir'de Fenerbahçe maçı hazırlıkları

39 dakika önce

Turuncu-lacivertli kulübün açıklamasına göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı yanındaki antrenman sahasında teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı.

Medipol Başakşehir'de Fenerbahçe maçı hazırlıkları, System.String[]

Turuncu-lacivertli kulübün açıklamasına göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı yanındaki antrenman sahasında teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı.


Antrenmanda oyuncuların, 5'e 2 pas ve taktik çalışmaları yaptıkları aktarıldı.


Medipol Başakşehir, yarın sabah gerçekleştireceği idmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam edecek.

Fatih Terim Stadı, Fenerbahçe, Başakşehir, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 10:36 
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