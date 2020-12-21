Medipol Başakşehir'de Fenerbahçe maçı hazırlıkları

Pas oyunuyla devam eden idmanın, orta ve şut çalışmasıyla tamamlandığı aktarıldı.

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul için su uyarısı: Ciddi bir sorunla karşı karşıyayız

Fatih Altaylı ile Bakan Koca arasındaki tartışma büyüyor: Bana belgeyi vereni siz de tanıyorsunuz