Süper Lig'in 5. haftasında 19 Eylül Pazar günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Üç grup halinde 5'e 3 pasla devam eden idmanın orta ve şut çalışmalarıyla tamamlandığı aktarıldı.
Sakatlığı bulunan Ahmed Kutucu'nun tedavisine devam edildiği kaydedildi.
Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Medipol Başakşehir'de Fenerbahçe maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor