Medipol Başakşehir'de Fenerbahçe maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 5. haftasında 19 Eylül Pazar günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 5. haftasında 19 Eylül Pazar günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Üç grup halinde 5'e 3 pasla devam eden idmanın orta ve şut çalışmalarıyla tamamlandığı aktarıldı. Sakatlığı bulunan Ahmed Kutucu'nun tedavisine devam edildiği kaydedildi. Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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