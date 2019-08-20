Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir'de Fenerbahçe maçı mesaisi
Son Dakika Spor Haber

Medipol Başakşehir'de Fenerbahçe maçı mesaisi

32 dakika önce

Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Süper Lig'in 3. haftasında sahasında 24 Ağustos Cumartesi günü Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı.

Medipol Başakşehir'de Fenerbahçe maçı mesaisi, System.String[]
Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Süper Lig'in 3. haftasında sahasında 24 Ağustos Cumartesi günü Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki antrenman sahasındaki çalışma, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Antrenman, savunma ve hücum çalışmalarıyla sona erdi.
Medipol Başakşehir, yarın yapacağı idmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını çalışmalarını sürdürecek.
Fenerbahçe, Başakşehir, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 08:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe'ye yeşil ışık yakan Diego Laxalt'tan kötü haber!
Fenerbahçe, Khouma Babacar için 7 milyon euroyu gözden çıkardı Inter, Emre Belözoğlu'nun Lazio'ya attığı golü paylaştı! Başakşehir, Mahmut Tekdemir ve Mert Günok'un sözleşmesini uzattı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 21:26:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir'de Fenerbahçe maçı mesaisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]