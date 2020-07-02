Medipol Başakşehir'de Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 30. haftasında 4 Temmuz Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas oyunuyla sürdürdükleri idmanı orta ve şut çalışmasıyla sonlandırdığı aktarıldı.
Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.