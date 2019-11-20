Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir'de Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor
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Medipol Başakşehir'de Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

6 saat önce

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 12. haftasında 22 Kasım Cuma günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Medipol Başakşehir'de Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor, System.String[]

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 12. haftasında 22 Kasım Cuma günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki antrenman sahasında gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik uygulamalar ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Medipol Başakşehir, yarın akşam yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:34 Kaynak: AA
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