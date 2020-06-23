Medipol Başakşehir'de Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanında ağırlık ve kuvvet çalışması üzerinde duruldu.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanında ağırlık ve kuvvet çalışması üzerinde duruldu.
İkinci idmanda ise pas çalışmasının ardından çift kale maç yapıldı.
Medipol Başakşehir, yarın akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 08:23
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