Medipol Başakşehir'de Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanında ağırlık ve kuvvet çalışması üzerinde duruldu.



İkinci idmanda ise pas çalışmasının ardından çift kale maç yapıldı.



Medipol Başakşehir, yarın akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.



